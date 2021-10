Osla: una rivoluzione tecnologica per la Pa di San Marino

La fattura elettronica, su cui Osla ha organizzato lo scorso 14 ottobre un partecipassimo e interessante convegno, è uno degli ultimi esempi di come la tecnologia sia sempre più utilizzata - e utile - nelle comunicazioni tra cittadini, imprese e uffici pubblici. Ed è anche un esempio di come il nostro paese si trovi troppo spesso ad adottare evoluzioni tecnologiche con ritardo o perché indotto da fattori esogeni. Si ricordi ad esempio le ricette mediche online, di cui si parlava da anni e implementate in tutta fretta a causa del Covid. Addirittura la vicina Italia, la cui burocrazia è nota, inizia ad essere su alcuni servizi più innovativa di San Marino. Osla da sempre sostiene che ci siano tecnologie e strumenti per rendere più semplici, efficaci e meno dispendiose le comunicazioni tra privati e Pa. D’altronde basta guardare cosa succede in tutta Europa. Famoso è l’esempio inglese, dove presentarsi fisicamente in un ufficio pubblico è una eccezione in quanto quasi tutto si può fare online. Questa deve essere la strada da intraprendere il prima possibile. Anche l’emergenza Covid sul Titano, che ha costretto il mondo a ripensare tanti servizi con soluzioni da remoto, non è stata sfruttata appieno. Si è sì organizzato un sistema di prenotazioni online, ma esclusivamente per recarsi in presenza negli uffici senza assembramenti e non per evitare di dovercisi recare fisicamente. La rivoluzione tecnologica della Pa sarebbe certamente un vantaggio per cittadini e imprese, in termini di tempo e costi, ma soprattutto lo sarebbe per lo Stato stesso, che potrebbe usare meno personale ed efficientare i processi, rendendo inoltre il paese più attrattivo per investimenti interni ed esteri. Per questo dovrebbe essere una delle prime riforme strutturali che San Marino deve adottare per rilanciare il comparto economico. Le soluzioni tecniche esistono già da anni, occorre avere le capacità ed il coraggio di adottarle intelligentemente.

Cs OSLA