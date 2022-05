Pa: emessi tre bandi

La Direzione Generale della Funzione Pubblica ha emanato le seguenti procedure di selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale, attitudinale e professionale:

- per la posizione dirigenziale di Avvocato Generale dello Stato (scadenza domande venerdì 3 giugno) Post FB https://www.facebook.com/photo?fbid=350828970474726&set=a.296131772611113

- per soggetto da adibirsi ad attività di gestione amministrativa e contabile funzionale al progetto “Voucher Vacanza San Marino” (di cui al Decreto Legge 22 dicembre 2020 n.220) per la durata di 12 mesi non prorogabili (scadenza domande mercoledì 8 giugno) Post FB https://www.facebook.com/photo/?fbid=350200520537571&set=a.296131772611113

Inoltre, il Comitato Esecutivo ISS ha ha indetto un bando di selezione per titoli e colloquio per la proposta all’On.le Congresso di Stato del conferimento

- dell'incarico a tempo determinato di Direttore del Dipartimento Socio Sanitario dell'ISS (scadenza domande lunedì 20 giugno 2022) Post FB https://www.facebook.com/photo/?fbid=350843833806573&set=a.296131772611113