Partito Socialista: "Inventata una nuova maggioranza"

Nella serata di Martedì 6 Giugno si è svolta una riunione degli Aderenti al Partito Socialista, resasi necessaria per svolgere una azione informativa e per definire la posizione del PS, di fronte all’evoluzione della situazione politica dopo il ritiro della Delegazione di Governo da parte dei rappresentanti di RETE. Infatti, con la forma usata nell’emissione del comunicato del 30 maggio 2023, con il quale le forze politiche firmatarie annunciano di voler continuare la legislatura senza ricorrere ad elezioni anticipate, si è verificato un vero ed imbarazzante caos politico-istituzionale- elettorale. Infatti, rispetto alle ultime elezioni politiche generali sono state fatte sparire liste e forze politiche, e ne sono state inventate altre che, a tutt’oggi, non sono partiti costituiti e soprattutto non hanno avuto nessun vaglio elettorale. Insomma, è stata inventata una nuova maggioranza, con tutte le relative conseguenze immediate e prospettiche. Successivamente è giunta notizia al Partito Socialista, e da più parti, che la forma usata nell’emissione del comunicato è stata frutto di superficialità. La qualcosa non sarebbe meno grave e comunque andrebbe pubblicamente chiarita. Di fronte a tale stato di cose, dopo aver sentito il riferimento dei dirigenti del Partito Socialista, l’Assemblea degli Aderenti, preso atto della gravità degli accadimenti, ha dato mandato alla Segreteria del Partito di porre in essere tutte le iniziative al fine di compiere le necessarie verifiche per appurare le reali volontà politiche che stanno alla base degli atti compiuti. Questo prima di assumere posizioni definitive, per il presente e per il futuro, nell’ambito del quadro politico sammarinese. Per quanto riguarda l’Aggregazione Socialista, il P.S., ritenendo il progetto elettorale l’unico elemento di vera novità, ribadisce la propria convinta adesione, nella lealtà e chiarezza delle rispettive posizioni, anche alla luce dei chiarimenti sopra richiamati.

c.s. Partito Socialista