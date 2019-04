Partito Socialista: "la Segreteria alle Finanze non vuole mettere in evidenza lo stato reale dei conti pubblici e della liquidità dello Stato"

Lo scorso 18 Marzo i Consiglieri del Partito Socialista Denise Bronzetti e Alessandro Mancini, hanno depositato alla Segreteria Istituzionale una interrogazione con richiesta di risposta scritta per conoscere lo stato della liquidità della finanza pubblica, in particolare si richiedeva lo stato della liquidità generale al 28.02.2019, la previsione entrate/uscite (Cash-Flow) di cassa suddivisa per mese a partire dal 31.03.2019 fino al 31.12.2019, i saldi della liquidità degli ultimi 5 anni suddivisi per mensilità e la previsione entrate/uscite dei prossimi mesi . In data odierna abbiamo ricevuto comunicazione scritta da parte del Segretario di Stato alle Finanze Eva Guidi, che ci rappresenta l’impossibilita di rispondere alla suddetta interrogazione nella corrente sessione consigliare in quanto i dati richiesti sono tutt’ora oggetto di verifica e approfondimento. Purtroppo dobbiamo prendere atto che su un tema cosi importante e di stretta attualità , la Segreteria alle Finanze prende tempo e non vuole mettere in evidenza lo stato reale dei conti pubblici e della liquidità dello Stato . Ancora una volta viene certificato come le parola trasparenza tanto utilizzata in campagna elettorale dalla coalizione Adesso.Sm e utilizzata come cavallo di battaglia in questi due anni di legislatura, altro non è che uno dai tanti slogan .

