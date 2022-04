Patti d'amicizia e Gemellaggi del Castello di Serravalle

Con l'incontro di questa mattina, si è ripreso il dialogo diretto tra il Castello di Serravalle e i comuni gemellati assieme a coloro che hanno stretto un patto di amicizia. Ad inizio mandato, nel dicembre 2020, il Capitano Roberto Ercolani e la Giunta, hanno delegato il Consigliere Vittorio Brigliadori quale interlocutore con i Comuni con cui si erano strette relazioni di amicizia e gemellaggio mentre, nella fase iniziale, la Giunta si sarebbe concentrata sulle problematicità interne al Castello. Presenti all'incontro odierno il Sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il Sindaco di San Leo Leonardo Bindi, l'Assessore alla Cultura di Carpegna Luca Pasquini, il Consigliere Paolo Ammanati di Chiusi della Verna, mentre il Sindaco di Sulmona, Rimini, Coriano e Verucchio per impegni inderogabili non sono riusciti a partecipare. Presenti anche i Capitani di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini e il Capitano di Acquaviva Enzo Semprini oltre ad alcuni Consiglieri di Giunta. I lavori sono stati aperti Capitano Ercolani che ha proposto un quadro generale sulle risorse dei gemellaggi e i patti d'amicizia, hanno seguito gli interventi degli ospiti che hanno ribadito fortemente la disponibilità nell'unire le forze al fine di consolidare i rapporti e di permettere una sempre migliore visibilità delle peculiarità e risorse dei vari territori. L'incontro si è poi chiuso definendo la tempistica di 2 mesi per creare una offerta spendibile da tutte le realtà che decideranno di partecipare, specialmente nella direzione delle visite scolastiche e turismo lento alla ricerca di emozioni indelebili.

c.s. Giunta di Castello di Serravalle