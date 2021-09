Per la giornata mondiale del Turismo, lanciato il sito “The lovely places”

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, i delegati del Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia, i rappresentanti di Marche ed Emilia Romagna, i Capitani di Castello e i Sindaci dei 117 Comuni aderenti al Tavolo Turistico Territoriale si sono collegati questa mattina alle 10 per celebrare insieme la Giornata Mondiale del Turismo indetta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite con il lancio del sito internet www.thelovelyplaces.com e, in contemporanea sui social network di tutte le realtà, del video promozionale https://www.youtube.com/watch?v=SdKMHt0gfOM . “In un anno di lavoro –ha spiegato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati- il progetto del Tavolo Turistico Territoriale ha portato i primi risultati. Oggi il nostro territorio si è riunito sotto il marchio The Lovely Places e trova virtualmente casa in un sito internet specifico. Da oggi possiamo proporci turisticamente come unica terra pur nelle peculiarità di ciascun comune a cominciare da Expo Dubai 2020 che si aprirà tra 3 giorni”.

Cs Segreteria Turismo