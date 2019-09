Per la prima volta a San Marino un libro presentato in diretta Facebook

Radio San Marino insieme a Trends, la startup sammarinese dedicata all'innovazione nella comunicazione, ha presentato Transistor, libro di Paolo Lunghi, giornalista e scrittore, autore di questo racconto che dalle radio libere attraversa quarant'anni di storia dei media fino ai social. Un primo evento in cui il web e la radio si sono fusi coinvolgendo un terzo canale, la televisione. In diretta Lia Fiorio, voce e volto di San Marino RTV, ha intervistato l'autore e fatto ascoltare i messaggi che alcuni grandi nomi della storia della radio hanno trasmesso: da Awana Gana a Betty Senatore, da Pippo Pelo a Ronnie Jones, speaker fra i 140 coinvolti nel libro, attraverso altrettanto contributi e racconti delle loro esperienze e ricordi. Un battesimo importante quello di ieri che porta anche in Repubblica forme innovative di comunicazione multicanale.