Piano del verde: presentato il percorso per ripensare il patrimonio naturale per la città

Al via anche il questionario on line “E tu, di che natura sei?”, un’indagine che sarà utilizzata per sviluppare le politiche e le azioni del Piano del Verde su tutta Rimini E’ iniziato il confronto pubblico sul percorso di sviluppo del Piano del Verde, lo strumento urbanistico che mira a ripensare la natura e il verde per la città. Con una nutrita e sentita partecipazione si è tenuta sabato scorso la presentazione pubblica del Piano del verde di Rimini, una strategia per migliorare la qualità della vita degli abitanti attraverso la pianificazione e la gestione del patrimonio naturale. Il Piano è coordinato da Anthea e dall’amministrazione Comunale che hanno istituito un tavolo scientifico di esperti che, partendo dall’analisi delle dotazioni esistenti dell’infrastruttura verde pubblica e privata e da un confronto con le domande e le necessità che scaturiscono dal territorio, dalla città e dalle comunità che li abitano, lavorano per raggiungere una visione integrata, resiliente, sostenibile ed ecosistemica che incida sul futuro della nostra città. Per fare ciò s’intrecceranno e correranno paralleli un percorso tecnico-scientifico di studio e approfondimento del patrimonio arboreo -e di redazione di indagini inedite di tipo ecologico, climatico, idraulico-, e un percorso divulgativo-partecipativo che si espliciterà in azioni di informazione, formazione, consultazione e ingaggio dei cittadini e delle cittadine e produrrà informazione importanti per le strategie del nuovo Piano. Il tavolo scientifico di esperti sta lavorando per elaborare entro la prossima primavera una visione integrata -che ha presentato sabato alla città attraverso i suoi esperti- da cui possa scaturire una pianificazione per un futuro sviluppo urbano resiliente, sostenibile ed inclusivo, una strategia dell’abitare che riesca a coniugare la cura dei luoghi, degli ecosistemi e delle persone, attraverso azioni e processi virtuosi che contribuiscano al benessere collettivo. Per attuare una pianificazione strategica del verde urbano in un'ottica di riqualificazione territoriale e di miglioramento della gestione, il tavolo scientifico è partito dall’analisi del patrimonio esistente, del contesto e delle risorse presenti sul territorio per conoscere a fondo la natura della città valutando la qualità del verde sia pubblico che privato. Ad accrescere il quadro conoscitivo scientifico si affianca “E tu, di che natura sei?”, un’indagine on line rivolta a chi abita, studia e lavora nella città di Rimini per raccogliere dati che ci diranno come i cittadini e le cittadine vivono i parchi e le aree verdi della città e che saranno utilizzati per sviluppare le politiche e le azioni del Piano del Verde su tutta Rimini. L’indagine, fondamentale per implementare il quadro conoscitivo del Piano del Verde, è consultabile sul sito https://pianodelverderimini.it

cs Comune di Rimini