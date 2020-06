Piano regionale straordinario di investimenti: Provincia e Comuni concordano criteri e modalità per rimettere in moto l’economia locale

Il presidente della Provincia Riziero Santi ha incontrato questa mattina in videoconferenza tutti i Sindaci del territorio per condividere criteri e modalità di risposta al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sulla realizzazione di un piano straordinario di investimenti nel territorio della Provincia di Rimini. I sindaci hanno condiviso i criteri di individuazione degli ambiti di investimento indicati dalla Regione, che sono: dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio, viabilità, scuole, efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, cultura. I sindaci formuleranno le loro proposte alla presidenza della Provincia che provvederà a confezionare il piano di investimenti su base territoriale provinciale tenendo conto degli ambiti indicati e di una equa distribuzione territoriale. “Si tratta di una importante opportunità per il territorio riminese – commenta il presidente della Provincia Santi - che vede la Regione mettere in campo risorse straordinarie, nel senso che si aggiungono alla canalizzazione delle risorse ordinarie e già previste nei piani di investimento, molto importanti anche per rimettere in moto l’economia locale in una fase di particolare crisi economica.”

Comunicato stampa

Provincia di Rimini