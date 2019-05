Pieno sostegno di Valentina Castaldini alle iniziative del Comites su cittadinanza ed elettorato

Valentina Castaldini candidata con Forza Italia alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio nella circoscrizione Nord Est, appoggia e sostiene pienamente i 2 progetti di legge di iniziativa popolare in materia di cittadinanza e di diritti dei cittadini italiani residenti presentati dal Comites San Marino al Consiglio Grande e Generale nel novembre di 2 anni fa. La Castaldini, a margine dell’incontro con Alessandro Amadei vicepresidente del Comites San Marino (foto), dichiara di essere entusiasta del lavoro fin qui svolto dal Comitato a favore dei connazionali residenti sul Titano ed in caso di un suo successo alle prossime elezioni europee promette che porterà sui tavoli del parlamento di Bruxelles le problematiche degli italiani residenti all’estero ed in particolare le problematiche degli italiani residenti a San Marino. La candidata con ragionevole preoccupazione pensa a quale sarà il futuro del vecchio continente ed a quali azioni si potranno mettere in campo per fare in modo che l’Italia non rimanga isolata. L'Italia sicuramente dovrà mettere al centro della sua politica il ridimensionamento del centralismo burocratico dell’Unione Europea ed il superamento dell’austerity, revisionando i vincoli di bilancio e riducendo gli squilibri fra gli stati membri. Questo obiettivo lo si potrà raggiungere solo facendo sentire la nostra autorevolezza – prosegue la Castaldini - con il rilancio del ruolo dell’Italia all’interno delle istituzioni europee e con la prospettiva di una crescita economica propiziata da politiche espansive e grandi investimenti comuni.