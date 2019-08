Play Deejay San Marino 2019

Manca poco all’inizio della seconda edizione di PLAY DEEJAY San Marino ma non mancano le sorprese! Il fitto palinsesto di eventi si arricchisce di prestigiosi artisti: il “Music Event” di venerdì 30 agosto con il live set di Benji e Fede vedrà anche la partecipazione di Shade e Federica Carta mentre sabato 31 agosto Cava degli Umbri ospiterà RON attualmente in tour con “Lucio!” che offrirà al pubblico sammarinese un emozionante omaggio a Dalla. Confermata anche la presenza di Alberto Urso (vincitore di Amici), Giordana Angi e il deejay set di Chicco Giuliani e Alex Farolfi. A fare gli “onori” di casa in veste di conduttore per entrambi gli eventi, ci sarà Rudy Zerbi. Musica e Sport si mettono in gioco e le dirette di Radio Deejay, per la prima volta a San Marino, faranno da cornice alle tante attività gratuite di avvicinamento al mondo del Fitness e dello Sport; all’interno degli scenografici spazi del Campo Bruno Reffi e di Piazzale Cava degli Umbri di San Marino (parcheggio n°7) nelle giornate di evento saranno allestite aree WORK OUT dedicate a tutte le attività di allenamento di gruppo quali Pilates, Fit Moving, Yoga, Functional Training, 3 Times Workout ecc. La novità sportiva di quest’anno è il basket 3vs3 e il Da Move Dunk Show, coreografico freestyle di basket. Bici e corsa saranno protagoniste all’interno del ricco palinsesto che animerà i tre giorni di attività sul Monte Titano. La seconda edizione della Playrun vedrà impegnati i runner per 8,5 km mentre la Playbike si articolerà in un avvincente percorso di 65 km sulle strade toccate dalla Tappa nr. 9 Giro d’Italia 2019. Special guest: Maddalena Corvaglia e Davide Cassani. Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione sarà a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio DEEJAY nella figura di Linus e con Rudy Zerbi come testimonial d’eccezione. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport e la Cultura della Repubblica di San Marino ed è realizzato in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Media Partner: San Marino RTV e Radio San Marino. Tutti gli spettacoli come le attività sportive ad eccezione delle Master Ride di Group Cycling®, saranno ad ingresso gratuito.





PROGRAMMA

VENERDÌ 30, SABATO 31 AGOSTO E DOMENICA 1 SETTEMBRE RADIO DEEJAY IN DIRETTA DA SAN MARINO

venerdì 30 agosto Rudy Zerbi dalle 18.00 alle 20.00 sabato 31 agosto Rudy Zerbi dalle 9.30 alle 12.00

VENERDÌ 30, SABATO 31 AGOSTO MUSIC EVENT

con RUDY ZERBI INGRESSO GRATUITO Start 20.45 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri Una notte a tutta musica, condotta da Rudy Zerbi. Special Guests venerdì 30 agosto Benji & Fede Live Set Shade e Federica Carta sabato 31 agosto RON canta Dalla, Giordana Angi, il vincitore di Amici Alberto Urso e DEEJAY SET con Alex Farolfi e Chicco Giuliani

SABATO 31 AGOSTO E DOMENICA 1 SETTEMBRE

Special guest: Maddalena Corvaglia SPORT VILLAGE Per l’occasione Cava degli Umbri si trasformerà in una grande area sportiva dove sarà possibile per due giorni allenarsi gratuitamente e provare le attività più cool del panorama del Wellness & Fitness. Pilates Special Class, 3 Times Workout, Functional Training, Functional Run, Camminata Heat City Training, Vynyas Yoga Class, Hata Yoga Class, Functional Boxe, Fitmoving Special Class

SABATO 31 AGOSTO 2°PLAY RUN EVENT

Corsa Competitiva e non competitiva 8,5 km Camminata ludica 5 km Start 9:30 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri

SABATO 31 AGOSTO

GROUP CYCLING EVENT Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri 150 Group Cycle® si alterneranno in 3 Ride dai contenuti unici e irripetibili. Tre Master Trainer della Federazione ICYFF® condurranno gli iscritti in un mondo parallelo fatto di Musica, Sport e Spettacolo, attraverso un caleidoscopio di emozioni e colori. Ore 17.00: OMR 1 / Fartlek - Massimiliano Sellini , GC® Master Instructor

Ore 18.10: OMR 2 / Interval Training - Alice Elam , GC® Master Instructor Ore 19.20: OMR 2 / H.P.T. - Toti Longo , GC® Master Trainer

SABATO 31 AGOSTO

DA MOVE DUNK SHOW Start 15.00 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri La crew dei DA MOVE fonde calcio freestyle, breakdance, free running, basket, parkour, BMX, bike trial, e molto altro ancora. Coreografie e trick spettacolari a ritmo di musica, che trasportano lo spettatore nel mondo del freestyle made in Italy.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

2° PLAY BIKE EVENT Pedalata Cicloturistica 65 km non competitiva Special Guest Davide Cassani Start 8.30 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri Un percorso suggestivo in grado di toccare gli scorci più affascinanti del nostro territorio e di quello limitrofo. Una pedalata in totale sicurezza adatta a tutti i livelli di preparazione che vedrà la straordinaria presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italia di Ciclismo Davide Cassani che attraverso la sua straordinaria esperienza saprà elargire consigli a piccoli trucchi a tutti i convenuti.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

TORNEO GIOVANILE PALLACANESTRO UNDER 14-16-18 / 3vs3 (tempo di gioco 6 minuti o 11 punti) Start 15.00 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri GARA DA TRE PUNTI Start 16.30 – Parcheggio n.7 – Cava degli Umbri





programma completo e dettagliato della manifestazione è disponibile su www.deejay.it www.visitsanmarino.com