Pnrr, Spinelli (FDI): Gnassi fa polemica Inutile, approvata oggi la quarta rata

“Suggerisco all’on. Gnassi di informarsi prima di parlare in merito ai fondi del Pnrr. Proprio oggi infatti la Commissione Europea ha approvato la quarta rata che arriva all'indomani dell’ok alla revisione del Piano italiano. Entro il 2023 l'Italia riceverà circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà dell’intero Pnrr, e l’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver ricevuto il pagamento della quarta rata. Mi pare perciò che non vi siano le condizioni minime per fare polemica da parte di Gnassi sui fondi ai Comuni”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.