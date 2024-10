Poste San Marino presenta la confezione delle monete divisionali 2024 nella versione proof

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica è lieta di annunciare l'emissione delle monete divisionali 2024 in una speciale versione proof. Questa confezione esclusiva include gli otto tagli delle monete divisionali in euro e le due monete commemorative da 2 euro del 2024, tutte realizzate con la massima cura e rifinite con una brillantezza che le rende particolarmente apprezzate dai collezionisti. La prima moneta commemorativa da 2 Euro è dedicata al 50° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese e raffigura sul dritto un libro aperto con la scritta “I diritti della persona umana sono inviolabili”, tratta dall’articolo 5 della Legge 8 luglio 1974 n.59. Completano la moneta in alto le silhouette della Statua della Libertà e del Palazzo Pubblico. L’incisione è curata da Emanuele Ferretti. La seconda moneta da 2 Euro ricorda il 530° Anniversario della Scomparsa di Ghirlandaio e sul dritto rappresenta la Madonna orante, particolare del dipinto “Adorazione dei Pastori” di Domenico Ghirlandaio, conservato presso la Cappella Sassetti di Santa Trinita (Firenze). Il bozzetto è a cura di Valerio de Seta. Di seguito riportiamo le specifiche:  Coniazione: I.P.Z.S. ROMA  Tiratura: 3.000 serie  Prezzo di vendita: € 135,00 + IVA per residenti nell’Unione Europea  Data di emissione: 24 ottobre 2024 Le monete saranno disponibili online sul sito www.dfn.sm e presso il nostro shop in Piazzetta Garibaldi 5 a San Marino. Per ulteriori informazioni o per prenotare la vostra serie divisionale proof 2024, contattateci ai recapiti indicati qui sotto.

cs Poste San Marino