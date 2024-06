Poste San Marino SpA approva il bilancio 2023: utile in aumento di oltre € 300.000 rispetto al 2022

Il socio unico di Poste San Marino SpA ha approvato il bilancio consuntivo 2023, un bilancio che riflette la decisa trasformazione organizzativa e gestionale avviata nel 2021 con la redazione del primo piano industriale aziendale e la conversione in una società multiservizi. Il risultato d’esercizio complessivo di Poste San Marino SpA vede chiudere il 2023 con un utile di € 1.065.154, in aumento di oltre € 300.000 rispetto quello conseguito nel 2022 di € 761.710. Il Margine Operativo Lordo (EBIDTA) 2023 raggiunge il valore di quasi 1,268 mln di euro ed il fatturato aziendale supera gli 8,8 milioni di euro, rispetto ai circa 8,3 milioni registrati l’anno precedente. Il risultato globale è stato conseguito attraverso due distinte aree gestionali, quella postale/servizi e quella filatelica/numismatica. Il settore postale, in linea con quanto sta accadendo in tutto il mondo, risente fortemente dell’inesorabile calo dei volumi della corrispondenza cartacea, dovuti alla trasformazione digitale, che consente nuove e più immediate forme di comunicazione. Nonostante ciò, il conto economico della Divisione Postale e dei Servizi continua a migliorare sensibilmente, grazie alla diversificazione del fatturato aziendale ed all’importante attività di spending review. Il dato consuntivo del settore postale/servizi registrato a fine anno ha rilevato un deficit di 123.387 euro, rispetto ai quasi 900.000 euro del 2020, con una riduzione delle perdite di oltre 750 mila euro in 3 anni. Il settore filatelico e numismatico ha registrato, nel secondo anno di gestione dell’attività di Poste San Marino, un aumento dell’utile di esercizio a quasi 1.200.000 euro. Il fatturato aziendale è incrementato, passando da 4,4 milioni di euro a 4,6 milioni segnando un incremento delle vendite di prodotti nel corso del 2023. Rappresentate in Assemblea dal Direttore Generale Gian Luca Amici, le iniziative determinanti per il conseguimento dei risultati: la riorganizzazione aziendale, l’acquisizione di nuove attività e l’erogazione di nuovi servizi, lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti. Il CdA di Poste, composto dal Presidente, Sergio Casadei, dal Vice Presidente Andrea Ciavatta e dai Consiglieri Marino Albani, Nicolò Angelini e Pier Paolo Donati, ringrazia il Direttore Generale per il determinante impegno profuso ed è convinto che la progressiva e rivoluzionaria trasformazione verso una società multiservizi abbia consentito il raggiungimento di risultati concreti ed incoraggianti e gettato le basi per nuovi ed ambiziosi obiettivi per il prossimo futuro.

cs Poste San Marino