Presentato agli Ecc.mi Capitani Reggenti il libro "Mastering Civil Defence in Times of Conflict"

Oggi pomeriggio il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni ha introdotto in Udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina il libro "Mastering Civil Defense in Times of Conflict" curato dal CEMEC - European Centre for Disaster Medicine. L’opera rappresenta il risultato di un impegno e lavoro di ricerca collettivo, portato avanti dalla National University of Civil Defence dell'Ucraina, il CEMEC - European Centre for Disaster Medicine e da istituzioni accademiche e di ricerca di grande prestigio, tra cui l’Università della Repubblica di San Marino e in particolare il suo Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza - CUFS e l’Università "Tor Vergata" di Roma ed in particolare dal suo Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe – OSDIFE. “Le pagine di questo libro racchiudono un tesoro di esperienze uniche dei soccorritori, concentrando l'attenzione sull'importanza vitale della protezione di operatori sanitari, di soccorso e della popolazione durante situazioni di conflitto - ha ricordato nel suo discorso introduttivo il Presidente del CEMEC Prof. Roberto Mugavero -. Ogni paragrafo, ogni capitolo, è il frutto della raccolta, analisi e elaborazione di interventi pratici effettuati da servizi di soccorso e personale universitario operante in zone colpite da ostilità e guerre, non ultima quella in corso in Ucraina”. Il libro osserva e analizza in modo critico le lacune emerse durante tali situazioni, offrendo raccomandazioni mirate per migliorare gli aspetti organizzativi delle attività di difesa civile. Il suo obiettivo principale è infatti quello di fornire indicazioni pratiche e concrete per gestire le sfide che i first responders devono affrontare in aree critiche. La condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle raccomandazioni contenute in questo volume va oltre il mero arricchimento professionale di coloro che lavorano nel settore. Con la ricerca, infatti, si vuole promuovere una cultura della sicurezza che superi le barriere e i confini nazionali, unendo le forze per garantire la protezione delle comunità. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno espresso apprezzamento per la meritevole opera portata avanti dal CEMEC, ricordando le tante pubblicazioni e ricerche presentate in oltre 30 anni di storia.