Presidente asacon relatore al congresso nazionale Abiconf, vice ministro on. Galeazzo Bignami apre la sessione lavorativa

Andrea Gregnanin Vincenti, Presidente di ASACON, è stato ospite del Presidente Nazionale di ABICONF, Dott. Andrea Tolomelli, al congresso nazionale tenutosi il 31 maggio a Riccione. Ad aprire la sessione lavorativa è stato il Vice Ministro, On. Galeazzo Bignami. ABICONF, Associazione di interesse nazionale, è costituita per atto pubblico nell'ambito della struttura confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia, nel settore della gestione condominiale ed immobiliare. Il Presidente di ASACON ha trattato le peculiarità dell’amministrazione condominiale a San Marino con particolare focus sulla responsabilità sociale. Inoltre, ha presentato il Corso di Alta Formazione in Gestione del Patrimonio Immobiliare, organizzato in collaborazione con l'Università della Repubblica San Marino, che vanterà il patrocinio e la partecipazione di illustre associazioni nazionali ed internazionali del settore immobiliare. ABICONF ha annunciato l’interesse e la volontà di creare un gemellaggio con l'Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali.

