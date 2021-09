Profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giovanni Galassi

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale esprime sentimenti di profondo cordoglio e commozione per la scomparsa del professor Giovanni Galassi, medico sammarinese di grande carisma e professionalità che per anni ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale del Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi di cui è stato tra i fondatori. Il professor Galassi ha ricoperto per anni incarichi come professionista e come diplomatico in Enti e Istituzioni portando notorietà e prestigio alla Repubblica di San Marino in Europa e nel mondo. Dal Comitato Esecutivo ISS, anche a nome del personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici.

c.s. ISS