Promopharma sponsor della finale di "Una Voce per San Marino": chi tra artisti emergenti e i Big della canzone andrà ad Eurovision 2024?

Promopharma, eccellenza della “Nutraceutical Valley” di San Marino, sarà sponsor della finale durante la 3^ edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö in Svezia. La finalissima, che si terrà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, vedrà esbirsi in gara otto artisti Emergenti e otto Big del calibro di Marcella Bella, i Jalisse e, notizia oggi confermata, anche la mitica Loredana Bertè. La cantante, pur apprezzatissima durante l'ultimo Sanremo, non avendo vinto il Festival, potrà quindi avere una nuova chance di partire per Malmö se dovesse vincere “Una voce per San Marino”. I conduttori di quest'anno saranno Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice e speaker radiofonica, attualmente onair su Virgin Radio. La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution, vedrà tra gli ospiti anche Riccardo Cocciante, Al Bano e Mogol. Per Promopharma questa sponsorizzazione in ambito spettacolo è una “prima volta” che intende intende da un lato sottolineare il legame con il territorio di San Marino e dall'altro quello con la musica, una delle componenti che, rendendo più piacevole la nostra quotidianità, contribuisce così ad aumentare il nostro livello di benessere. Per dirla con lo slogan che guida l'azienda Promopharma e ne ispira la ricerca in ambito nutraceutico: “elevate your lifestyle”... Eleva il tuo stile di vita...

