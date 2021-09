Prorogati i termini di iscrizione ai Corsi Serali di Lingua per Tutti 2021/2022 al 21 settembre

Il termine d’iscrizione al primo trimestre dei corsi serali di lingua di inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese, arabo e italiano per stranieri organizzati dal Dipartimento Istruzione è stato prorogato. Gli interessati potranno iscriversi, inviando per posta elettronica modulo compilato e ricevuta di pagamento, fino alle ore 23.59 di martedì 21 settembre 2021. Per la procedura d'iscrizione si prega di seguire le indicazioni contenute in http://www.istruzioneecultura.sm/on-line/home/articolo20015536.html. Per ulteriori informazioni 0549 885583 – 0549 885098

c.s. Dipartimento Istruzione