Prorogato fino al 3 dicembre il bando di concorso per l’assunzione di un veterinario

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che sono stati estesi fino al 3 dicembre prossimo, i termini per il Bando di concorso pubblico per l’assunzione di un Veterinario presso la UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione dell’ISS. La proroga è stata disposta dal Comitato Esecutivo ISS per garantire la massima diffusione e visibilità. Al bando possono partecipare cittadini o residenti in territorio sammarinese e le domande vanno presentate, corredate di tutta la documentazione necessaria (in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, tramite posta raccomandata o consegna a mano) all’Istituto Sicurezza Sociale - Ufficio Personale e Libera Professione, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 3 dicembre 2021. Tutte le domande già pervenute restano valide. Il Bando di concorso pubblico è stato pubblicato nel nostro sito web www.iss.sm nella relativa sezione "Bandi e concorsi" ed è anche affisso all'Albo di Palazzo Pubblico. La graduatoria formata dal concorso avrà valenza biennale.