Prosegue fino a sabato 16 maggio l’Open Day Virtuale dell’Università di San Marino

Corsi di laurea in Design che “portano i ragazzi a confrontarsi con accademici e professionisti di fama internazionale”, oltre a contare su laboratori di fotografia, video, modellistica, serigrafia e digital manufacturing, nonché su collaborazioni “con più di 200 realtà fra le quali studi e aziende come la European Space Agency e Poltrona Frau”. Un programma triennale in Comunicazione e Digital Media che si distingue nel panorama della penisola perché qui “applichiamo i temi della comunicazione ai media digitali e alle reti”. Corsi di laurea in Ingegneria Civile elaborati “per formare tecnici in grado di occuparsi di progettazione antisismica e rischio idrogeologico utilizzando tecnologie all’avanguardia e rispettose dell’ambiente”. Un percorso di studi triennale specifico per la figura del geometra, chiamato “Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato a “una figura professionale molto competente e subito spendibile nel mondo del lavoro”. I corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, infine, che danno “la possibilità di essere impegnati principalmente in aziende di produzione manifatturiera, ma anche in realtà di servizi come ospedali, banche e assicurazioni. Le opportunità sono vastissime, basta notare che le aziende scelgono i ragazzi dell’Ateneo sammarinese ancora prima del termine del loro percorso di studi”. Quelle raccolte sono alcune delle voci dei docenti che descrivono l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nei contenuti multimediali offerti dall’Open Day Virtuale, che fino a sabato 16 maggio mette a disposizione degli interessati video, presentazioni, tour e la possibilità di concordare colloqui diretti con i prof. Avviata il 2 maggio, l’iniziativa permette di scoprire i corsi di laurea in maniera completa e in sicurezza attraverso il sito www.unirsm.sm. L’Open Day Virtuale è rivolto in particolare a chi sta scegliendo l’Università in cui proseguire il proprio percorso di studi nell’Anno Accademico 2020 – 2021. Fra i docenti e assistenti che raccontano l’Ateneo nei contenuti multimediali: Riccardo Varini e Silvia Gasparotto di Design, Giovanna Cosenza di Comunicazione e Digital Media, Angelo Marcello Tarantino per Ingegneria Civile e Costruzioni e Gestione del Territorio, Massimo Bertolini per Ingegneria Gestionale. Alle loro testimonianze si aggiungono quelle di accademici e studenti.

c.s. Unirsm