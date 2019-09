PS e PSD: "aprire una nuova fase significa fare i conti con il passato"

Da tempo le nostre forze politiche in tutti i modi ed in ogni sede avevano denunciato pubblicamente che la situazione del Paese era fuori controllo e che l'attuale maggioranza aveva perso il timone della nave governativa, con una secca all'orizzonte sempre più vicina e per queste ragioni avevano chiesto pubblicamente l'apertura di una fase straordinaria con soluzioni anche inedite per la Repubblica - ma non solo non eravamo stati presi in considerazione, addirittura da alcuni settori della maggioranza eravamo stati derisi ed etichettati come "cacciatori di poltrone".

Oggi con un pizzico di orgoglio - registriamo che una parte importante della maggioranza ha preso coscienza della situazione ed ha espresso pubblicamente quella che deve essere la strada per mettere il Paese in sicurezza e creare le condizioni per un nuovo inizio.

Un percorso che se sarà quello indicato, verrà supportato anche dalle nostre forze politiche.

Aprire una nuova fase significa ovviamente fare i conti con il passato e il passato lo si può guardare in due modi:

- quello più semplice, certamente il più redditizio anche in termini di consenso elettorale di unirsi al coro di quelli "Io l'avevo detto" e supportati anche da un periodo di opposizione dare tutte le colpe a chi c'era prima.

- oppure guardare al passato più o meno recente con quella necessaria profondità poter sviluppare quanti più anticorpi al fine di scongiurare che certe dinamiche possono ripetersi.

Noi abbiamo deciso di prendere questa ultima strada ed elaborare una piattaforma politica e programmatica che parta proprio da questi presupposti.

Un nuovo spazio politico, inedito nella forma e nei metodi, che sappia abbandonare le logiche dei veti o peggio ancora delle vendette e che possa coinvolgere quante più persone possibili.

Voltare pagina si può, aprire una nuova stagione politica all'insegna della responsabilità, del coinvolgimento di tutti, non solo in politica, del dialogo e del rispetto anche con chi la pensa diversamente, non solo è un dovere nei confronti dei nostri cittadini ma è l'unica strada possibile.

Il Partito Socialista e il Partito dei Socialisti e dei Democratici da tempo si stanno impegnando a costruire questo percorso, ora i tempi sono maturi, ora ci sono tutte le condizioni e noi vogliamo essere con l'umiltà e serietà protagonisti di questo nuovo inizio.



Comunicato stampa

Partito Socialista

Partito dei Socialisti e dei Democratici