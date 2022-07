PSD al Congresso Nazionale del PSI

Il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli ha partecipato sabato 16 luglio al Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano. All’assise il Segretario ha ricordato gli storici rapporti tra i socialisti sammarinesi e quelli italiani, che si rinnovano e si rafforzano di nuovo dopo i primi 130 anni della comune storia socialista, ed ha sottolineato la bontà dei contenuti del Congresso tutti improntati al potenziato dell’attività di partito, recentemente cresciuta nella rappresentanza nei consigli comunali e nelle regioni, sotto la guida del giovane e capace Segretario Enzo Maraio, eletto allo scorso Congresso del 2019. Il PSI, come il PSD, appartiene alla famiglia europea ed internazionale dei socialisti e sottolinea, a partire dal titolo del Congresso “E’ il tempo del noi”, la valenza di un approccio che non parte dal singolo e che al singolo non guarda come destinatario delle scelte politiche, che invece hanno necessità di essere improntate alla comunità, alla solidarietà, al sistema sociale. Come anche affermato dal Segretario del PSD le sfide attuali si possono solo vincere a livello internazionale, a cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici, per arrivare alla costruzione della pace: nazionalismi e populismi si sono rivelati incapaci di affrontare temi globali, i partiti di vocazione internazionale, come quello socialista, sono più equipaggiati di valori ed attitudini in merito ed il tempo ricomincia ad essere propizio anche per il PSI nel tornare rilevante nella sinistra italiana. Il PSD si congratula con il riconfermato Segretario del PSI Enzo Maraio, capace di condurre un Congresso effettuato con grande spirito unitario e con un rimarchevole approccio costruttivo e di ottimismo per le future prossime elezioni, che vedranno, come affermato sabato mattina dal Segretario del PD Letta, una certa alleanza tra PSI e PD. Durante il pomeriggio il Segretario Giovagnoli è stato invitato ad un incontro dal Segretario dell’Internazionale Socialista Luis Ayala, storico amico dei socialisti sammarinesi, per condividere i lavori dell’IS dei prossimi mesi e, in particolare, le scelte politiche in previsione del prossimo Congresso di novembre in Spagna. Il Segretario Giovagnoli ha assicurato la presenza del PSD al prossimo Congresso dell’IS ed ha colto l’occasione per rappresentare ad Ayala la volontà di rafforzare l’ambito socialista sammarinese.



Comunicato stampa

