PSD: congratulazioni a Enzo Maraio

Il PSD si congratula con il compagno Enzo Maraio per la nomina a Segretario del Partito Socialista italiano avvenuta per acclamazione domenica al Congresso del PSI. Il Partito ha seguito in questi anni le attività del PSI e salutiamo il Segretario uscente Nencini, che conosce bene la storia del socialismo sammarinese e colto con interesse il positivo fermento politico innescato al vostro Congresso e osservato positivamente il confronto tra i giovani socialisti protagonisti delle mozioni. Il PSD, che come il PSI, appartiene alla famiglia del Partito del Socialismo Europeo e dell’Internazionale Socialista, augura un proficuo lavoro al neosegretario e l’aiuto di tutti gli aderenti e la classe dirigente del PSI per tenere alta la tradizione socialista di diritti e conquiste civili, declinate nel 21° secolo.

Comunicato stampa

PSD