Psd: Stefano Bonaccini ospite del Titano per serie di incontri e conferenza pubblica

In questi anni il Partito dei Socialisti e dei Democratici ha compiuto un importante lavoro di ricostruzione e consolidamento delle relazioni bilaterali con gli esponenti del Partito Democratico italiano, a livello locale e nazionale. In particolare, l’azione sinergica messa in campo dagli esponenti del PSD ha consolidato, anche a livello istituzionale, i rapporti con il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna che hanno portato alla sottoscrizione di importanti intese bilaterali. Nella serata di martedì 27 febbraio p.v. sarà in visita a San Marino, proprio su invito del PSD, il Governatore della Regione Emilia Romagna e Presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Il Presidente Bonaccini, al suo arrivo in Repubblica, sarà accolto dai dirigenti del PSD presso la sede del Partito a Murata per un confronto sui temi principali dell’agenda politica. Alle ore 20:30, presso il Teatro Titano avrà luogo la conferenza pubblica dal titolo: “San Marino ed Emilia Romagna: presente e futuro di una grande alleanza. Esplorando nuove vie di cooperazione nell’orizzonte europeo”, alla quale prenderanno parte in qualità di relatori, oltre al Presidente Stefano Bonaccini, il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli, il Segretario di Libera Matteo Ciacci e il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti. Il dibattito rappresenterà l’occasione per confrontarsi su possibili sinergie bilaterali e reciproche opportunità tra San Marino e la Regione anche alla luce della prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, su tematiche di comune interesse (sanità, turismo, lavoro transfrontaliero, viabilità, sviluppo economico, cultura, Università…) La conferenza pubblica, si inserisce nell’ambito della collaborazione instaurata tra PSD-Libera e PS, al fine di ridare vita ad una forte “presenza riformista” tra la gente, nel Paese e nelle sue Istituzioni. Il Presidente Bonaccini, da sempre amico della Repubblica di San Marino, in visita ufficiale sul Titano nel luglio 2020, ha dichiarato che San Marino è un interlocutore strategico per l'Emilia-Romagna con cui la Regione intende continuare a cooperare e lavorare insieme e che il rapporto con San Marino si è ulteriormente rafforzato nei difficili mesi della pandemia.

cs Ufficio Stampa PSD