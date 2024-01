Pubblicato l’Avviso Internazionale esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, dell’area relativa allo sviluppo infrastrutturale ‘Aviosuperficie Torraccia’

Porta la firma delle Segreterie di Stato per le Finanze e il Bilancio, per il Turismo e per il Territorio e l’Ambiente, l’Avviso Internazionale esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di soggetti che intendono impegnarsi a valorizzare l’area ‘Aviosuperficie Torraccia’ sita in Domagnano, attraverso la sua riqualificazione e il suo sviluppo infrastrutturale, pubblicato questa mattina sul portale dei servizi della Pubblica Amministrazione e sul sito della Segreteria di Stato per le Finanze. La manifestazione d’interesse e i documenti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2024 con le modalità indicate nell’Avviso.

L’avviso è scaricabile ai seguenti link:

https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, Segreteria di Stato per il Turismo e Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente