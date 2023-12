Quaderno CRRI 2023: il primo studio sull'impatto che la Corte di giustizia potrebbe avere a San Marino in relazione all'Accordo

Il Quaderno scritto da Maria Giacomini dal titolo Il ruolo della Corte di giustizia nell’Accordo di associazione affronta un tema importante per la comunità del Titano e d’interesse generale per la comunità europea, date le sue possibili implicazioni. È il primo studio del genere mai pubblicato e per propri meriti s’iscrive nel campo della migliore ricerca scientifica. Fin quando l’Accordo non sarà concluso, con contenuti pubblici e definitivi, ogni riflessione sull'impatto della Corte e sul ruolo delle istituzioni coinvolte non può che essere previsionale e in questo senso speculativa. Si tratta quindi di uno studio di scenario, ciò che l’Autrice definisce appunto «previsione». S’intende così conoscere in precedenza ciò che è possibile accada, non ciò che accadrà. In questa prospettiva il ruolo della Corte è comunque centrale, se è vero che essa sarebbe una presenza forte – forse esclusiva – nel garantire la corretta attuazione dell’Accordo tra San Marino e Unione Europea, nonchè la sua uniformità e omogeneità con il diritto dell’Unione europea. La pubblicazione è accessibile su https://www.unirsm.sm/crri/pubblicazioni/

C.s. UniRSM