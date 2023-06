Quando l'amore si incrocia con i sogni: Stella Giorgi nel suo nuovo singolo. Dopo 4 anni esce un nuovo inedito di Stella Giorgi, giovanissima cantante (quasi sedicenne) riminese che ha già dalla sua tantissima esperienza, sia nel mondo della canzone che dello spettacolo (danza e musical particolarmente). Si intitola "Il mio tour intorno al mondo" la sua nuova canzone, ed è la descrizione di quegli amori "scomodi" per la troppa lontananza che divide, quando ci si innamora di chi vive "dall'altra parte del pianeta", come dice il testo della canzone. Storie normali, storie che succedono, storie che sono sempre accadute. Storie piene di difficoltà, alleggerite rispetto a un tempo, dalla presenza della tecnologia che accorcia le distanze mettendo a disposizione un surrogato migliore del solo telefono, ma che di certo non annulla totalmente la parola "mancanza". "Il mio tour intorno al mondo" è il momento in cui l'amore si incrocia al desiderio di realizzare i sogni. E allora non si capisce cosa è più importante, qual è la priorità, qual è il desiderio più grande. Prodotta e realizzata da Yourvoice Records, segue di pochi mesi l'uscita della cover "Hurt". Bio Classe 2007, Stella Giorgi, riminese doc, inizia a ballare all’età di 5 anni. Muove anche i primi passi nel mondo della musica a 8 anni cantando sigle di parchi tematici nazionali. A 10 anni vince il Festival di Gatteo e il Festival di Castrocaro Junior con la canzone “Una canzone a colori”, suo primo inedito. Nel 2019 pubblica il secondo inedito “Proprio come te”. Tutti brani presenti sulle piattaforme digitali. Nel 2022 vince una borsa di studio per la Fini Dance di New York e partecipa a una puntata delle finali di Performer Italian Cup su Rai 2. Il tutto senza perdere di vista lo studio del Musical. A Maggio 2023 è protagonista del Musical "Grease" nel ruolo di Sandy Ollson insieme alla compagnia di giovani artisti della scuola Anca Ardelean di Rimini, con coreografie di Giorgia Falcioni.

cs Marco Giorgi