Raul Cremona confermato tra i vip della 25° edizione del festival della magia

Il Festival Internazionale della Magia di San Marino, patrocinato dalla Segreteria di stato per il turismo giunto alla sua 25ª edizione, è onorato di annunciare la partecipazione di Raul Cremona, illustre figura nel panorama magico internazionale e caro amico del festival. La sua presenza, simbolo di eccellenza e creatività, arricchirà il programma dell'evento, confermando il profondo legame che unisce Cremona alla Repubblica di San Marino.

Lo scorso anno, Cremona è stato insignito del prestigioso premio Monte Titano, riconoscimento della sua straordinaria carriera e del suo contributo al mondo della magia.

Quest'anno, il suo ritorno promette di regalare al pubblico momenti indimenticabili, testimoniando la continua evoluzione dell'arte magica. La 25ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino si preannuncia come un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, pronti a lasciarsi sorprendere dalla magia e dall'ingegno dei suoi straordinari protagonisti. Per maggiori informazioni sul programma del festival visitate il nostro sito web ufficiale: www.festivalinternazionaledellamagia.com