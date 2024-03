Repubblica Futura: Legge sul divieto di trasporto passeggeri ai minorenni

Nella giornata di ieri, durante l’Ufficio di Presidenza che ha fissato per la prossima settimana lo svolgimento del Consiglio Grande e Generale e gli argomenti all’ordine del giorno, Repubblica Futura ha posto il problema dell’incertezza normativa ed informativa in relazione all’improvviso divieto per i sedicenni sammarinesi, muniti di patente AM, di trasportare un passeggero. Dopo molti anni in cui nella Repubblica di San Marino era ritenuto legittimo e possibile, così come previsto dalla legislazione di altri paesi europei a cominciare dalla vicina Italia, ai sedicenni muniti di patente AM, con il consenso dell’esercente la potestà genitoriale, la facoltà di trasportate legittimamente un passeggero, a condizione -ovviamente- che il mezzo condotto sia omologato per due persone e che ci sia adeguata protezione assicurativa, si è appreso che chi si trovasse in queste condizioni è incappato recentemente in sanzioni. Al di là degli evidenti disagi creati alle famiglie con figli che si trovavano in queste condizioni, oltre al pagamento di sanzioni, da molti ritenute ingiustificate vista la confusione legislativa e la mancata comunicazione formale di tali mutamenti nell’applicazione della leggi, si è creata la gravissima prospettiva di vedere vanificate le coperture assicurative dei mezzi in questione, soprattutto nell’ipotesi del verificarsi di gravi infortuni stradali con danni al trasportato. Oltretutto, per aggiungere confusione a confusione, si rischiava di vedere sanzionati anche coloro che, detentori di patente A1 e B1 (conseguibili a sedici anni d’età) trasportino un passeggero dal momento che il codice della strada vigente, in contrasto e comunque senza essere armonizzato, con le norme che regolano il rilascio della patente di guida, vieta a chi ha meno di diciotto anni di farlo.

Repubblica Futura, dopo avere portato il problema all’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità preposte, ha confermato nell’Ufficio di Presidenza di martedì scorso di avere approntato interventi di modifica delle leggi in questione per risolvere e definitivamente chiarire le varie incongruenze e riallineare la legislazione della Repubblica di San Marino sul punto a quella di altri paesi europei. Dal momento che il Segretario agli Interni si è detto disponibile, tramite l’emissione di un nuovo decreto, ad apportare gli opportuni emendamenti alle leggi in oggetto, Repubblica Futura monitorerà costantemente la cosa ed auspica che già prima del prossimo Consiglio Grande e Genarle veda la luce il nuovo decreto. Siamo lieti che, almeno per una volta, al netto del teatrino della politica, grazie anche alle nostre prese di posizione, si possano dare risposte rapide e puntuali ai sammarinesi.



Comunicato stampa

Repubblica Futura

Membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)