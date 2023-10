Repubblica Futura: ringraziamenti all'Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria

Il 29 e 30 settembre si è tenuto a San Marino il secondo Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria. Nato per iniziativa della Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, anche questo secondo appuntamento ha riunito professionisti di altissimo livello da tutto il mondo, Presidenti di Società Scientifiche fra cui il Segretario Generale IAGG Miguel Angel Acanfora, ed ha trattato temi di prevenzione e cura delle grandi sindrome geriatriche non tralasciando gli aspetti sociali della vita della persona anziana. L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria, che ha iniziato la propria attività 12 anni fa con l’istituzione di un Master in Medicina Geriatrica, ha lavorato all'organizzazione del Convegno in modo impeccabile, garantendo una partecipazione di altissimo livello e un numero di iscritti superiore alle 200 unità che hanno fatto di questa iniziativa un punto di riferimento di assoluto rilievo per quanti operano con i soggetti anziani e le loro problematiche cliniche. In un contesto scientifico di tale importanza, le autorità sanitarie della Repubblica - a cominciare dal Segretario di Stato che non ha presenziato all’evento - fra la miriade di ringraziamenti in cui si sono profuse, hanno dimenticato di riconoscere merito a coloro che hanno ideato e realizzato questo Convegno Scientifico. Repubblica Futura sente dunque il dovere di ringraziare l’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria e in particolare il suo Presidente dott. Carlo Renzini, per il successo dell’iniziativa e per il lavoro di questi anni.

Repubblica Futura