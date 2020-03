Repubblica Futura: "SanMarinoResiste"

Finalmente circa una settimana fa, come chiedevamo da tempo, Governo e Capigruppo di maggioranza ed opposizione si sono potuti incontrare per affrontare le tematiche legate alla grave emergenza che stiamo vivendo. Un incontro tardivo, purtroppo, ma opportuno. Rf non è certo interessata alle diatribe tra maggioranza e opposizione in questo momento, è anzi -ed è sempre stata- disponibile a fare la propria parte in termini di responsabilità e di idee. A tal proposito sui decreti emessi dal Governo ci sarebbe piaciuto poter fornire idee e contributi, tutto in maniera costruttiva. Purtroppo non è stato possibile. La difficile situazione che il Paese sta attraversando sotto il profilo sanitario ed economico necessita di idee e di unità di intenti. Perciò vogliamo formulare questa proposta pubblica che, speriamo, possa essere non solo colta dal Governo, ma anche velocemente attuata, per rinsaldare il nostro senso di Comunità, perché tutti possano contribuire secondo le proprie volontà e possibilità. Rf propone dunque che il Governo si attivi con gli istituti di credito sammarinesi affinché siano messi a disposizione della cittadinanza, e di quanti lo vogliano, conti correnti sui quali poter effettuare versamenti volontari (anche da casa, per non doversi recare agli sportelli), integralmente deducibili dalle tasse dovute per il 2020, per costituire un Fondo finalizzato a sostenere il nostro sistema sanitario e gli sforzi a tutela della sicurezza e della salute pubblica in questo delicato momento. Tale Fondo, crediamo, dovrà essere destinato esclusivamente a contribuire al finanziamento di tutte le necessità attuali della nostra sanità: dall’acquisto di macchinari per il trattamento dei malati, a quello dei dispositivi medici (in primis quelli a tutela dei sanitari) e dei farmaci, dalle spese per gli adeguamenti logistici della struttura ospedaliera, al pagamento di eventuali nuovi medici da inserire nella struttura stessa... Le cifre raccolte dovranno essere gestite dal Governo con il più ampio coinvolgimento delle forze politiche e rendicontando con la massima trasparenza. Il Fondo potrebbe avere anche l’importante funzione di contenere l’esposizione del bilancio dello Stato, consentendo così l’impiego di maggiori risorse da destinare al sostegno dell’economia, soprattutto di quei settori colpiti da chiusure forzate. Ci piacerebbe che questa iniziativa potesse avere il titolo SanMarinoResiste, proprio perché siamo convinti che i Sammarinesi, anche e soprattutto in questo momento particolare, siano pronti a dare un contributo importante a sostegno della nostra sanità, del nostro personale sanitario e di quanti siano in prima linea in questa emergenza. Peraltro sarebbe molto utile e -crediamo- gradito, il coinvolgimento delle tante Associazioni di volontariato presenti in territorio che in tante occasioni hanno dimostrato doti impareggiabili nell’organizzazione di importanti progetti di solidarietà. Fiduciosi che tale proposta possa trovare favorevole accoglimento, e nella speranza che possa essere adeguatamente attuata, pubblicizzata e recepita, ribadiamo che nel nostro ruolo di forza di opposizione siamo assolutamente disponibili a dare il nostro contributo al Paese, ogni volta che ce ne sarà data l’opportunità, per aiutarlo ed aiutarci a superare questa fase difficile.

c.s. Repubblica Futura