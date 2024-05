RETE: lunedì sera a Domagnano per apertura campagna elettorale

Sarà tutta incentrata sulla presentazione del programma l’apertura della campagna elettorale di RETE, che si terrà lunedì 20 maggio alle ore 21:00, alla sala Montelupo di Domagnano. Interverranno: Jaquelina Beatriz Henriquez, Daniela Giannoni, Andrea Giani, Gabriele Vitali. Apertura e chiusura sono affidate al Presidente di RETE, Matteo Zeppa e al Segretario politico Emanuele Santi. Il programma di RETE nasce dalla consapevolezza che le sfide che San Marino dovrà affrontare - sociali ed economiche, abitative ed ambientali - dovranno essere trattate contemporaneamente perché sono interconnesse e non sono arrivate all’improvviso. Sono il frutto di politiche che hanno dato priorità all’interesse privato, senza curarsi della comunità e dell’ambiente. Risultato: aumento delle diseguaglianze e ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi. Serve dunque una politica coraggiosa, capace di affermare la volontà e l’interesse generale sopra i capricci e gli appetiti individuali. Per questo RETE respinge visioni conservatrici e reazionarie e, consapevole delle difficoltà che sempre incontra il cambiamento, ha redatto un programma di stampo progressista, forte dell’esperienza maturata in dodici anni di attività politica. Come sempre, ampio spazio al dibattito con il pubblico. Vi aspettiamo!

C.s. Movimento RETE