RF: “Criticare è facile, mi aspetto proposte alternative”

L’incipit del Segretario di Stato per le finanze sulla riforma IGR è chiaro. Poche chiacchiere, si fanno i fatti. Ma riproponiamo la domanda: la riforma IRG è necessaria? Quanto costerà ai cittadini sammarinesi, alle imprese, ai lavoratori frontalieri? Un costo l’abbiamo già sostenuto. Duecentoventimila euro (220.000), spicciolo più spicciolo meno, corrisposti dal 23 agosto 2021 ad oggi a un professionista italiano per consulenze. Per carità, se si vogliono alzare le tasse e avere come riferimento l’Italia che è uno dei sistemi fiscali più iniqui e vessatori del mondo, va bene così. Se poi, come pare, si vuole anche avere qualcosa di nostrano, ci si rivolge ai servizi di uno studio di Riccione e si resta in Romagna. Il punto che poniamo è politico. Non entriamo nel merito delle competenze professionali del consulente del governo. Ci piacerebbe però sapere se alla Segreteria di Stato per le Finanze, al Dipartimento Finanze, alla Funzione Pubblica non c’erano le competenze, oppure se tra le centinaia di assunzioni nella PA non si poteva costituire un team da dedicare alla fiscalità. Con 220.000 euro si potevano fare tante cose, visto che il progetto di riforma IGR, Gatti a parte, ha scontentato tutti. Se il governo intende chiedere anche solo un euro in più ai cittadini, deve dare il buon esempio, e allora basta buttare soldi in consulenze, usi risorse interne all’Amministrazione. Puntare sull’Italia e Riccione ci pare un po' maldestro… soprattutto se sono i cittadini a pagare con 55.000 euro all’anno negli ultimi quattro anni; se poi il trend si manterrà fino a fine legislatura (2029) sono altri 220.000 euro, in totale poco meno di mezzo milione.



In allegato un elenco di Delibere del Congresso di Stato, così ogni cittadino si può fare una idea di come sono spesi i nostri soldi. 1. Delibera n. 20 del 15/07/2025 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale in favore del Dott. XXXX euro 40.560,00 2. Delibera n. 33 del 21/01/2025 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale in favore del Dott. XXXX euro 31.200,00 3. Delibera n. 61 del 29/02/2024 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale in favore del Dott. XXXX euro 15.600,00 4. Delibera n. 14 del 20/02/2023 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale in favore del Dott. XXXX euro 49.920,00 5. Delibera n. 21 del 31/01/2022 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale per lo studio e redazione del progetto di riforma complessiva dell'imposta IGR di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche euro 52.000,00 6. Delibera n. 26 del 23/08/2021 - Autorizzazione di spesa per incarico professionale per lo studio e redazione di un progetto di revisione delle norme in materia di imposte dirette euro 31.200,00.



c.s. Repubblica Futura