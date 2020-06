Riccione: palazzo del Comune illuminato per celebrare il 2 giugno

In questo particolare momento storico in cui dobbiamo più che mai riaffermare l’orgoglio di essere italiani e rafforzare la vicinanza e la solidarietà gli uni con gli altri, acquista un particolare significato la celebrazione della Festa della Repubblica il 2 giugno. In quella data,74 anni fa, abbiamo scelto quella forma di governo di cui la libertà individuale e il valore del lavoro sono i pilastri fondamentali. Quest’anno non ci sono consentite altre modalità di partecipazione collettiva che quelle del cuore. L’Amministrazione Comunale, tuttavia, ha scelto di manifestare visivamente ciò che tutti noi sentiamo, illuminando il Palazzo del Turismo di Riccione, edificio centrale della vita cittadina, monumento di pregio artistico, luogo simbolo dell’accoglienza. La splendida facciata del Palazzo, nei giorni di lunedì 1 e martedì 2 giugno, si trasformerà in un grande schermo illuminato dai colori della nostra bandiera, in memoria di un passato sempre vivo e come simbolo di speranza per il futuro.