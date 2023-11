Ridurre gli sprechi e il consumo di plastica, installati dieci erogatori di acqua potabile nelle scuole e nelle sedi comunali

Dieci erogatori di acqua potabile a temperatura ambiente e refrigerata sono stati installati nelle scuole e nelle sedi comunali, di cui tre nelle scuole elementari Favini, Andersen e don Milani e sette tra la sede del Municipio, la Polizia Locale, il teatro Corte e la Biblioteca comunale. Per incentivare ad un minore utilizzo delle bottiglie di plastica e contribuire alla riduzione delle quantità di rifiuti, il comune di Coriano ha partecipato al bando di Atersir per l’anno 2022 con il progetto “Bevi acqua di classe” e ottenuto l’80% del finanziamento pari a 15.191 euro su un importo complessivo di 19.000 euro , mentre a carico del Comune è la restante somma di 3.800 euro. “Questa iniziativa vuole essere un’occasione per incentivare i cittadini ad adottare comportamenti sostenibili che possano migliorare l’ambiente in cui viviamo - commenta l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia -. Un impegno che proseguirà anche in futuro e per il quale credo con forza tanto che abbiamo candidato anche per il 2023 due progetti al Bando Atersir. Il primo riguarda l’acquisto di nuove stoviglie in ceramica, bicchieri e ciotole in vetro, posate in acciaio e lavastoviglie con massima classe energetica per le mense scolastiche, il secondo progetto è rivolto all’acquisto e all’installazione di asciugamani elettrici ad aria per i bagni di tutte le scuole, impianti sportivi, Uffici della Polizia Locale, per il Museo La storia del Sic, teatro Corte e Biblioteca. Se come auspichiamo, Atersir premierà i nostri progetti, potremo avere ulteriore riduzione di rifiuti e conseguentemente effetti positivi sull’ambiente”. Nell’ottica di continuità dei progetti adottati negli anni scorsi sono state inoltre distribuite ai dipendenti comunali delle borracce per facilitare l’abitudine di bere senza l’ausilio di bicchieri o altri contenitori.

cs Comune Coriano