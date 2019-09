Riparte la Business School di Osla

OSLA - Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori ha programmato per i prossimi mesi una serie di corsi di aggiornamento professionale per i titolari e i dipendenti delle aziende sammarinesi. OSLA è convinta che la formazione sia indispensabile per aumentare la competitività delle imprese, tramite il miglioramento delle competenze dei propri collaboratori. Questi i corsi in programma: Corso di inglese turistico e business Corso di Cinese base Gestione del cliente Gestione dei collaboratori Public Speaking Iscrizioni entro il 27 settembre, per maggiori informazioni contatta OSLA – 0549992885 – info@osla.sm