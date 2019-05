Rivoluzione 5G quali rischi per la salute? Se ne parla mercoledì a Rimini

L' arrivo del 5G , previsto già da quest’anno in alcune forme, preoccupa un numero sempre più ampio di cittadini. L'uso dei dispositivi (wifi diffuso , smartphone, tablet, computer , auto ecc.) e l'installazione della nuove antenne per far funzionare l'internet delle cose , sono un ulteriore pericolo ancora più grave per la salute della popolazione rispetto alle nuove tecnologie ? Ne parliamo con il Prof. Fausto Bersani Greggio ( docente di fisica e consulente di Federconsumatori Rimini ) Mercoledì 29 Maggio 2019 alle ore 20.30 Sala Agorà- CGIL via caduti di Marzabotto 30