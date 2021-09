Romano Prodi in cattedra all’Università di San Marino per un intervento dal titolo “Politica ed economia”

Romano Prodi, economista ed ex presidente del Consiglio dei Ministri italiano, aprirà il prossimo ciclo di lezioni del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il suo intervento, dal titolo “Politica ed economia”, inaugurerà infatti nel pomeriggio di mercoledì 22 settembre una serie di approfondimenti che vedranno in cattedra storici ed esperti provenienti da istituzioni accademiche come la Queen Mary University di Londra, la Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali di Parigi e l’Istituto Jacques Maritain di Roma. Distribuite su oltre 30 giornate di attività, in programma fino al 30 ottobre, le lezioni impegneranno docenti e studenti per circa 80 ore e rientreranno nelle cornici di due temi: “gli archivi del Novecento” da una parte, “politica ed economia” dall’altra. Prodi, due volte capo del governo in Italia, è stato presidente della Commissione Europea. Ex presidente della Società Editrice Il Mulino, ha affiancato all’attività politica un percorso accademico che l’ha visto coinvolto in realtà come la statunitense Brown University e la China Europe International Business School di Shangai. È membro onorario della London School of Economics and Political Science e ha ricevuto il Premio Schumpeter per L’Economia nel 1999. Il dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell’Ateneo sammarinese è attualmente impegnato nel suo quindicesimo ciclo ed è curato dal Dipartimento di Studi Storici diretto da Luciano Canfora.

c.s. Università di San Marino