Coriano si conferma terra di motori in tutti i suoi aspetti. Il prossimo week-end si terrà a Coriano "Safe Wheels": corso di primo soccorso per il motociclista off-road a Coriano grazie a Strade Bianche in Moto alla Federazione Motociclistica Italiana e al MINOA group organizzatore di Transitalia Marathon e che ha sede proprio a Coriano. Gianluca Fabbri (consigliere comunale con delega allo Sport): “Come Amministrazione abbiamo accolto subito l’invito a patrocinare questa lodevole iniziativa concedendo il teatro CorTe come sede per la realizzazione di questo corso su una tematica così importante come la sicurezza sulle strade ed in particolare per gli amanti delle 2 ruote.” Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano): “Coriano, grazie ai tanti eventi legati alle moto e al ricordo che il territorio tributa al nostro amato Marco Simoncelli, è un luogo conosciuto in tutto il mondo soprattutto da appassionati delle 2 ruote. Collaboriamo sempre con piacere a iniziative legate al mondo dei motori; quando poi si tratta di sicurezza e uso consapevole di un mezzo tanto affascinante quanto pericoloso non ci può che trovare in prima fila” Ricordiamo che la presentazione del corso avverrà venerdì 10 gennaio presso il teatro Corte alle ore 21:00 e che il corso si svolgerà durante tutta la giornata di sabato 11 gennaio a partire dalle ore 8:00. L’organizzazione ci fa presente che sarà lieta di accogliere, durante lo svolgimento del corso, i ragazzi delle scuole di Coriano che volessero assistere ad alcune attività della giornata.