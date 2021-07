Salute Attiva e Libertà per San Marino: Eccezione di costituzionalità del Decreto-Legge 107 del 16 giugno 2021

L’Associazione Salute Attiva, assieme al gruppo Libertà per San Marino in merito alla pubblicazione del Decreto-Legge 107 del 16/06/2021 (che ha ratificato il decreto 85 del 30 aprile 2021) ritiene alcuni principi fissati nel medesimo decreto siano in contrasto con la nostra carta costituzionale o legge fondamentale.

Per tale motivo, supportata dai legali Paride Bugli, Cecilia Cardogna e Bacciocchi Francesca, propone la verifica di costituzionalità per via diretta all’autorità garante per la costituzionalità delle norme del decreto-legge 107 del 16 giugno 2021.

Nello specifico si ritiene siano state violate norme di rango costituzionale, norme internazionali generalmente riconosciute e le dichiarazioni in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritte e ratificate dalla nostra amata Repubblica che ha sempre poggiato le sue basi sui solidi principi di tutela della Libertà e dell'Uguaglianza.

L'intero corpo normativo del Decreto-legge 16 giugno 2021 n. 107 è basato su di una impostazione discriminatoria che vede contrapposti in termini di trattamento e diritti i c.d. "soggetti vaccinati" e i c.d. "soggetti non vaccinati" senza alcuna ragione giuridica e/o scientifica che possa giustificare una tale lesione dei diritti fondamentali di ogni uomo.

Non vi è assolutamente alcuna certezza sul fatto che coloro che hanno ricevuto il vaccino siano immuni e soprattutto non contagiosi: anzi, le ricerche mediche evidenziano questa incertezza e i trial sui vaccini sperimentali non lo hanno dimostrato.

Vogliamo aggiungere che i vaccini contro il SARS-Cov2 per questi motivi non sono obbligatori, e anche recentemente le autorità Europee si sono espresse vietando di fatto atteggiamenti discriminatori tra chi ha scelto consapevolmente di fare il vaccino e chi, sempre consapevolmente ha scelto di non farlo.



INVITIAMO, DUNQUE, TUTTI I CITTADINI SAMMARINESI CON DIRITTO DI VOTO CHE VOGLIANO SOSTENERE LA DIFESA DEI PRINCIPI DI LIBERTA' ED UGUAGLIANZA FONDAMENTALI VIOLATI DA TALE DECRETO A VENIRE A FIRMARE IL RICORSO ENTRO IL 20 LUGLIO PRESSO:

Avv. Enrica Giovanardi

Via Consiglio dei sessanta n.99 – Dogana c/o WTC

Tutti i giorni lavorativi eccetto il giovedì senza prenotazione

dalle 13:30 alle 16:00



Avv. Andrea Bonelli

Via G. Giacomini n.13 – San Marino

Previo appuntamento (telefonare al 0549 992701 per accertarsi che il notaio sia in studio)



Avv. Marco Berardi

c/o Studio Legale e Notarile Piazza di Sopra, 4 - Borgo Maggiore



Invitiamo inoltre tutti i cittadini a partecipare Giovedi 15 Luglio alle 21 presso il Parco Ausa di Dogana alla serata che vedrà come relatore il Professor Alessandro Meluzzi con un trattato sulla libertà e sulla salute.

In tale occasione saranno presenti dei notai per la raccolta delle firme.

Per informazioni : associazionesaluteattiva@gmail.com









Comunicato stampa

Associazione Salute Attiva e Libertà per San Marino