Salute, design, tecnologia e non solo: l’Università di San Marino presenterà due ricerche in occasione del World Usability Day

L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino presenterà due ricerche durante il convegno “Our Health”, organizzato dalla Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani (SIE) per celebrare il World Usability Day. Al centro dell’iniziativa, distribuita in quattro diverse città e in altrettante giornate, una serie di approfondimenti sui sistemi che forniscono assistenza sanitaria come la salute virtuale e telematica, le cartelle cliniche elettroniche e i prodotti sanitari. Martedì 8 novembre, nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico del Titano, spaziando fra design e tecnologia verranno illustrate le analisi condotte dall’Ateneo sammarinese insieme all’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Università di Reading sul fronte della diagnosi precoce dell’Alzheimer. Verranno inoltre diffusi i risultati di una ricerca in ambito statistico sulle disuguaglianze nel mondo della salute a cura del corso di laurea in Ingegneria Gestionale. L’appuntamento, distribuito oltre che sul Titano a Lucca, Genova e Trieste, prevede inoltre la presentazione di una serie di tesi realizzate dagli studenti dei corsi di laurea in Design dell’Ateneo sammarinese e dell’Università di Bologna. Focus su temi come la diagnosi dei pazienti affetti da demenza e i dispositivi per diabetici durante le attività sportive. “Da diversi anni siamo al lavoro nell’ambito dell’Health and Care per approfondire il ruolo del design, del progetto e della tecnologia nel futuro della telemedicina e dell’esperienza di cura domiciliare, nonché in generale nell’ambito della salute e del benessere fisico e mentale”, spiega Massimo Brignoni, direttore del corso di laurea magistrale in Interaction & Experience Design dell’Ateneo sammarinese. “Il convegno ospiterà riflessioni su questioni urgenti come la continuità delle cure e il loro accesso, i sistemi per la salute mentale, l’esercizio fisico e l’alimentazione. Non tralascerà inoltre i problemi legati a questioni ambientali come l’impatto dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua”. A partire dalle ore 14:30, sono previsti nell’Aula Magna ‘Fausta Morganti’ gli interventi di ospiti e studiosi come Angelo Rondi, Head of Innovation & Research Skyrunner e presidente SIE della sezione Umbria - Marche, Andrea Sicklinger, docente dell’Università di Bologna, Federica Masci, ricercatrice dell’Università di Leuven e presidente SIE della sezione Lombardia - Liguria, Pietro Renzi e Alberto Franci, docenti dell’Ateneo sammarinese, Francesco Tamagnini, direttore della Ricerca Neuroscientifica del Centro Studi Biomedici dell’Università di San Marino e Lecturer in Pharmacology all’Università di Reading, Susanna Guttmann, responsabile del reparto di Neurologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, e il neuropsicologo Edoardo Barvas. Ingresso libero.

