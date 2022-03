San Marino alla 16^ Sessione Plenaria PAM

La Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), composta dai Consiglieri Adele Tonnini e Matteo Ciacci, parteciperà alla 16^ Sessione Plenaria dell’APM, in programma il 9 e il 10 marzo p.v. a Dubai. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente APM in carica S.E. Gennaro Migliore, del Presidente del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti e del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la discussione in merito agli sforzi necessari per la ripresa economica delle nostre società in seguito al forte impatto della pandemia di Covid-19, la lotta al terrorismo, i problemi legati alla sicurezza, gli ostacoli all’istruzione nelle regioni APM e l’impegno del Mediterraneo in materia di migrazione. Infine, l’Assemblea si esprimerà in merito alle attuali preoccupazioni dovute al cambiamento climatico e al degrado ambientale nel bacino del Mediterraneo che richiedono un’azione immediata e una forte cooperazione in questa sfida comune.

Cs Segretariato Delegazione Consiliare