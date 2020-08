San Marino Comics Festival - Pochi giorni al grande evento!

Sono solo due le settimane che ci separano dal taglio del nastro della Settima Edizione di San Marino Comics, Festival del Fumetto e della Cultura POP della Repubblica di San Marino. L'evento giunge ad una maturità creativa e di contenuti mai raggiunta nelle altre edizioni, presentando quest'anno anche "Titano", il supereroe di San Marino che fa parte della squadra dei "Guardiani Italiani". Ad oggi sono oltre 40 i sotto-eventi presentati dall'Associazione San Marino Comics sui propri social e che andranno ad arricchire il già vasto programma che include COncerti, Spettacoli, musica e attrazioni itineranti e tanto altro,per grandi e per piccini. Da non dimenticare la grande area con le costruzioni fatte con i mattoncini Lego presso l'aula magna dell'Università di San Marino e la nuova area Steampunk nel giardino della Cava dei Balestrieri con addobbi floreali della pluripremiata Mara Verbena. Novità di quest'anno la collaborazione con gli Istituti Culturali che hanno messo a disposzione una zona della Prima Torre per un percorso a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Inoltre nella cerimonia inaugurale di venerdì 28 agosto in Piazza della Libertà sarà presentato uno spettacolo prodotto da Lucca Comics dove il gruppo di 12 cantanti "ANIMEniacs" eseguirà un vero e proprio tributo alla più belle Sigle Disney. Da non dimenticare l'evento principale che sarà il "CONCERTONE" di sabato 29 agosto dove si festeggeranno i 40 anni dell'uscita in Italia del robot Mazinga Z con tanti ospiti sul palco che hanno fatto la storia delle Sigle TV. Un concerto degno dei più grandi eventi europei del settore. ...e fra Conferenze/Spettacolo, Contest Canoro, Gara Cosplay, Mostra di Ritorno al Futuro, Star Wars, The Walking Dead, Trono di Spade e Giochi di ruolo dal vivo, probabilmente non basteranno i tre giorni della kermesse per visitare tutti i contenuti fruibili gratuitamente dal pubblico. Per le normative anti-covid, gli organizzatori hanno pubblicato sul sito www.sanmarinocomics.com le modalità per fruire degli eventi in totale sicurezza, norme concordate con la Protezione Civile, la Gendarmeria e l'Authority Sanitaria. Non ci resta che attendere il 28 29 30 agosto per immergerci ancora una volta nel coloratissimo mondo si San Marino Comics Festival Per Informazioni: www.sanmarinocomics.com | info@sanmarinocomics.com

Comunicato stampa

San Marino Comics