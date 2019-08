San Marino contro il climate change, Mattia Ronchi: "Avanti con l'impegno"

Tanta l’indignazione di questi giorni riguardo gli effetti del cambiamento climatico, che si stanno manifestando con l’aumento delle temperature, dei gas serra, desertificazione, scioglimento dei ghiacciai e da ultimo incendi sempre più frequenti, come quelli devastanti in corso in Amazzonia. A tal proposito il Segretario Generale dell’ONU Guterres ha chiesto ai governi un impegno concreto contro inquinamento e gas serra. E noi? San Marino ha già fatto passi in avanti nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG’s) contenuti nell’agenda 2030 approvata dall’ONU. La sensibilità sul tema sia della politica che della cittadinanza è alta, tanto che nell’ultima seduta del Consiglio è stata approvata l’istanza d’Arengo che chiedeva la partecipazione della società civile al gruppo di lavoro governativo per l’attuazione degli SDG’s. Inoltre San Marino vuole diventare il primo Stato al mondo a raggiungerli tutti, come dichiarato all’evento Seeds&Chips, dedicato all’innovazione e alla sostenibilità. San marino ha pertanto lanciato la campagna “Becoming San Marino”, che servirà da contenitore, come piattaforma per raccogliere tutti i risultati già raggiunti e quelli futuri.

Tra le cose già fatte:

- EWAY: progetto sulla mobilità sostenibile

- San Marino Bio: per una produzione responsabile

- PRG – San Marino 2030

- Plastic free e prossima installazione di fontanelle dell’acqua nelle scuole

- Protocollo di intesa da poco firmato per utilizzare la tecnologia blockchain per l’incentivazione di comportamenti ecologicamente sostenibili da parte dei cittadini.

Questa è una scelta di grande lungimiranza, perché ricalibrare il modello di sviluppo secondo tali obiettivi, infatti, oltre che salvaguardare il pianeta, può tradursi anche in una grande opportunità di crescita economica. Tanto ancora però dobbiamo fare, continuiamo quindi su questa strada virtuosa per il bene nostro e del pianeta.

c.s. Mattia Ronchi, Consigliere Repubblica Futura