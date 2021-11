San Marino for the Children: I fili colorati degli Studenti della Scuola Media di San Marino

Carissimi

la giovanissima poetessa afroamericana Amanda Gordman , davanti a tutto il mondo che guardava Capitol Hill all’inizio di quest’anno ha pronunciato queste parole :

“alziamo il nostro sguardo non per cercare quel che ci divide, ma per catturare quello che abbiamo davanti. Colmiamo il divario perché sappiamo che per poter mettere il nostro futuro al primo posto dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze. Abbandoniamo le nostre braccia ai fianchi così da poterci avvicinare l'uno con l'altro. Non cerchiamo di ferire il prossimo, cerchiamo una armonia per tutti”.

“avvicinarci l’uno con l’altro”, “cercare una armonia per tutti” , parole che con la loro forza ci portano ad un mondo che non è ancora ma che certo presto arriverà, e che gli studenti della Scuola Media di Fonte dell’Ovo ci insegnano a vedere come un mondo unito grazie a tanti fili colorati che unendoci possono colmare spazi e divari.

E sono gli studenti della Scuola Media di San Marino con il prezioso aiuto delle loro famiglie, dei loro insegnanti e della dirigenza a darci prima di tutti la testimonianza che tutto questo può esistere; con la donazione che hanno voluto consegnarci il 15 Novembre 2021 - frutto di tante piccole e grandi iniziative di solidarietà che hanno realizzato nel corso dell’anno - ci hanno dimostrato ancora una volta che il filo della solidarietà davvero non ha confini e non conosce età.

Questa donazione verrà impiegata per sostenere le scuole che noi di San Marino for the Children abbiamo costruito e stiamo costruendo nei luoghi più poveri ed abbandonati del Malawi.

A tutti gli studenti di entrambe le sedi della Scuola Media di San Marino ed a tutti voi che sempre ci sostenete il nostro più grande grazie, grazie di cuore.











