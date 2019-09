San Marino for the Children: la Segreteria di Stato agli Affari Esteri per la scuola per bambini sordi di Mua ( Malawi )

Grazie al contributo della Segreteria agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino , nel mese di Settembre 2019 è stato ultimato il progetto di ristrutturazione delle aule e casa ospitalità per i bambini più grandi ( in età compresa tra i 15 a 18 anni ) nella scuola per bambini sordi di Mua ( Malawi ). La scuola per bambini sordi di Mua ( fondata da missionari olandesi nel 1984) è luna delle quattro scuole per bambini sordi in tutto il Malawi. Oltre 190 alunni, di età compresa tra i cinque e diciotto anni, vivono in questa scuola. Essi provengono da tutto il Malawi per imparare a leggere , scrivere e parlare ; questo dà loro le competenze di vita di cui hanno bisogno per trovare il loro posto nella società. La grande necessità per questa scuola era la ristrutturazione delle aule e casa ospitalità per i bambini più grandi ; l'usura del tempo e degli agenti atmosferici avevano reso questa struttura fatiscente , insalubre e assolutamente indegna come dimora. Grazie al fondamentale contributo che la Spett.le Segreteria di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha voluto dedicare a tale progetto ( in collaborazione con alcuni privati ) stato possibile espletare con ottimi risultati - dopo circa un anno di lavori - tutte le varie fasi previste per la ristrutturazione della casa e delle relative strutture di accoglienza . Il primo ringraziamento che desideriamo rivolgere è per la Segreteria di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino per la fiducia, la collaborazione, la generosità e l’attenzione sempre vive e rinnovate nei confronti di questa nostra Associazione . Il secondo ringraziamento - ancor più grande del primo - è a nome di tutti i ragazzi e ragazze sordi in Mua ai quali da oggi avete donato gioia, speranza e dignità di vita. La gioia che nasce dalla condivisione. La speranza che nasce dalla fattiva ed operosa collaborazione. La dignità di vita che è aiuto e sostegno alla vita proprio a favore degli ultimi e più poveri del mondo. Grazie davvero di cuore.

Comunicato stampa

San Marino for the Children