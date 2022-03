San Marino Innovation e MDS WORLD: una firma per aprire nuove opportunità alle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico in Silicon Valley

L’innovazione sembra non fermarsi per San Marino Innovation, che crea ponti solidi con il mercato nordamericano: è infatti fresco di firma l’accordo quadro di collaborazione che l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino ha sottoscritto insieme a MDSWORLD Inc., società di consulenza con esperienza ventennale, con sede a San Francisco. Obiettivo dichiarato da entrambe le parti è creare nuove occasioni per le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico presenti in Repubblica e, con il tempo, essere il perno delle opportunità per tutte le aziende sammarinesi che desiderano approdare sul mercato statunitense e della Silicon Valley in particolare, sia in termini di opportunità di business, sia di ricerca di investimenti e mentorship. Il percorso e la collaborazione che sono stati individuati permetteranno a San Marino Innovation S.p.A. non solo di offrire un servizio di qualità in più alle imprese in regime, ma fare un salto di qualità rispetto al posizionamento e al ruolo strategico. Enrico Zanotti, Direttore del Comitato Scientifico di San Marino Innovation commenta soddisfatto questo traguardo: “Il nostro obiettivo principale era offrire più servizi di qualità per le imprese e i progetti innovativi che operano all’interno del nostro regime. L’opportunità di veder crescere l’ecosistema sammarinese è sempre stata la bussola con la quale ho -e abbiamo come Istituto - valutato il valore aggiunto di questo accordo. Sinergia e apertura sono le nostre parole chiave.” Gli fa eco il Dott. Massimiliano De Simoni, Presidente e CEO di MDSWORLD Inc.: “Avevo letto delle attività di San Marino Innovation e di come stesse crescendo. Contattato l’Istituto, ho trovato degli interlocutori pronti a cogliere l’opportunità di collaborare, con serietà e professionalità. L’obiettivo è creare dei percorsi di accelerazione e di formazione sul mercato americano e, perché no, provare a rendere reciproca l’esperienza, cercando di portare aziende americane che vogliono avere una porta nel cuore dell’Europa.” Il percorso è quindi chiaro: nuovi strumenti per le imprese innovative in territorio, a conferma del percorso che San Marino Innovation sta portando avanti negli ultimi due anni, e la volontà di creare ponti per fare in modo che la Repubblica possa aprirsi al mondo.

Cs San Marino Innovation