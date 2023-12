San Marino, Mara Verbena e il benvenuto floreale per il Presidente Sergio Mattarella

Anche i fiori sono stati protagonisti del benvenuto offerto ieri da San Marino (6 dicembre) durante la visita ufficiale del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sul Titano. Giornata fitta di appuntamenti e incontri con la Reggenza e i vertici di istituzioni e Governo della Repubblica della Libertà e all’interno del centro congressi Kursaal gli ospiti italiani hanno trovato composizioni e arredi floreali creati dalla floral designer sammarinese Mara Verbena, per accogliere gli ospiti e ha consegnato alla figlia del Capo di Stato italiano, Laura, un bouquet realizzato solo con fiori italiani. Infatti, Mara Verbena nella sua veste di vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani (Affi) ha scelto di utilizzare fiori e piante segnate dal nuovo marchio di origine che identifica e promuove il fiore reciso tricolore, “Fiori Italiani”, creato da AFFI. Dalle cooperative napoletane dell'associazione sono arrivate ortensie, nonostante il mese dicembre, con i colori bianco e azzurro della bandiera di San Marino e Anthurium Zafira tricolori per ricordare quella italiana. Dalla Liguria sono invece arrivate rose e ranuncoli, dalla Toscana bacche rosse di Ilex. Mentre, nell’atrio e lungo le scale del Kursaal a dare il benvenuto a tutti i partecipanti, ci hanno pensato le Kentie siciliane e le stelle di Natale venete. Bouquet di fiori italiani donati anche all'Ambasciatrice italiana San Marino Maria Giovanna Fadiga e alle Signore consorti degli Eccellentissimi Capitani Reggenti. “I fiori sono simboli universali di pace, amicizia, bellezza. Esprimono i sentimenti delle più belli delle persone – spiega Mara Verbena – e nel 2008 e nel 2011 insieme a grandi ibridatori internazionali avevamo creato due nuovi fiori dedicati alla bandiera sammarinese: il Garofano bianco dedicato a Sant‘Agata compatrona di San Marino” e il “Delfinium azzurro Verissimo del Titano”. Due varietà dedicate alla Repubblica della Libertà ed entrate così tra i simboli che raccontano la nostra terra nel mondo. E ieri in omaggio alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, abbiamo scelto di realizzare composizioni e arredi con piante e fiori recisi coltivati dai florovivaisti del suo bellissimo Paese. Ringrazio sentitamente il Cerimoniale di Stato per avermi confermato ancora una volta la loro fiducia nel mio operato”.