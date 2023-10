San Marino presenta una confezione speciale con le monete divisionali e le monete commemorative da 2 euro 2023 nella versione proof

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha predisposto una speciale confezione, che racchiude gli otto tagli delle monete divisionali in euro e le due monete commemorative da 2 euro dell’anno 2023, tutte nella speciale versione proof. La prima moneta commemorativa celebra il 500° anniversario della scomparsa di Perugino. Pietro Vannucci, detto il Perugino, fu uno dei Maestri del Rinascimento Italiano, un artista che tanto influenzò i suoi contemporanei e le cui opere tutt’oggi incantano chiunque si trovi ad osservarle. Sul dritto della moneta realizzata da Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica è raffigurata la Vergine Maria con Gesù Bambino, particolare del dipinto “Madonna con Bambino, San Sebastiano e San Giovanni Battista” del Perugino, conservato presso le Gallerie degli Uffizi (Firenze), una pittura ad olio su tavola commissionata da Cornelia Salviati, vedova del mercante fiorentino Giovanni Martini, per la cappella nella chiesa del convento di San Domenico a Fiesole. Restaurata nel 1995, sono considerati significativi colori, luci e prospettiva. Completano la moneta a sinistra, in giro, la scritta PERUGINO, le date 1523 e 2023 e in basso la lettera R, identificativo della Zecca di Roma; a destra, in giro, la scritta SAN MARINO e in basso le iniziali dell’autrice Maria Angela Cassol, MAC. In giro le dodici stelle dell’Unione Europea. La seconda moneta commemorativa è dedicata al 500° anniversario della scomparsa di Luca Signorelli considerato tra i maggiori interpreti della pittura rinascimentale italiana. Nato a Cortona tra il 1441 e il 1445, studiò a lungo ad Arezzo presso la bottega di Piero Della Francesca. Grazie alle sue prime opere con soggetti della cristianità, viene coinvolto nelle decorazioni della Sagrestia della Cura del Santuario della Santa Casa di Loreto e, poco più che trentenne, della Cappella Sistina, come aiuto del Perugino prima e come titolare in seguito. Celebri sono i “tondi con Madonne” oggi esposti nelle più prestigiose gallerie al mondo. L’angelo riprodotto nella moneta è stato estratto dall’opera “Beati in paradiso”, affresco realizzato intorno al 1500-1504 nella Cappella di San Brizio (Cappella Nova) del Duomo di Orvieto. Dopo un’intensa vita a confronto con i migliori maestri Poste San Marino SpA - Divisione Filatelica Numismatica Strada Borrana, 32 - 47899 Serravalle (RSM) 0549882350 – info.dfn@poste.sm dell’epoca e in parte anche dedicata alla carriera politica, Signorelli muore nel 1523 nella sua Cortona. Le due monete che commemorano due ricorrenze dal carattere storico e culturale di straordinaria rilevanza internazionale completano la serie divisionale 2023 in versione proof. L’emissione è prevista per il prossimo 4 novembre e sarà in vendita durante la mostra “San Marino Numismatica” del 4 novembre prossimo (orario di apertura al pubblico 10/17.30) per la quale è previsto anche uno speciale annullo che raffigura il Palazzo Kursaal della Repubblica di San Marino.

cs Poste San Marino